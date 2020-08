Anna Lewandowska w szczerym poście pyta: "Czy osoba publiczna, to robot bez uczuć?"

Anna Lewandowska postanowiła znów zabrać głos w sprawie ocen i komentarzy na temat swój, swojego wyglądu, ale też innych kobiet. Po żartobliwym filmiku, który zamieściła w sobotę, na którym tańczy z wielkim brzuchem i pupą, teraz zajęła się tematem na poważnie. Co napisała?

Ania poprosiła obserwujących jej profil, by przeczytali jej słowo do końca i udostępniali post:

Jako kobieta jestem narażona na wiele ocen i porównań, ale nie tylko ja (dlaczego tak jest?) Czytam o sobie - za chuda, za gruba, czy wróciłam do formy po ciąży, czy też nie, za niska, włosy - takie, usta - takie ...no takie i nie inne...i co teraz😉? - zaczyna trenerka.