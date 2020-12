Anna Lewandowska w świątecznej opasce chwali się całusami od Klary. Fanka: "Świąteczny klimat już w pełni"

Anna Lewandowska w tym roku przygotowania do świąt rozpoczęła ze sporym wyprzedzeniem. Już jakiś czas temu gwiazda pochwaliła się na Instagarmie ubraną choinką, a w jej domu pojawiły się pierwsze świąteczne dekoracje. Teraz przyszedł czas na bożonarodzeniowe stylizacje! Anna Lewandowska opublikowała urocze zdjęcie, na którym pozuje z Klarą w świątecznych opaskach. To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Anna Lewandowska w świątecznej opasce chwali się całusami od Klary

Anna Lewandowska, w tym trudnym roku, w związku z epidemią koronawirusa zdecydowała, że świąteczna atmosfera w jej domu zagości już na początku grudnia. Klara była zachwycona udekorowaną choinką, co bardzo ucieszyło trenerkę.

Teraz zdecydowała się założyć ciepły sweter w czerwonym kolorze i razem z Klarą zapozowała w zabawnych świątecznych opaskach. Anna Lewandowska jak zawsze zachwyciła stylizacją. Wybrała zestaw idealny na Boże Narodzenie w gronie najbliższej rodziny, ale tym razem to buziak od córeczki skradł to zdjęcie.

Szybki buziak 🎄🎀 Atmosfera świąteczna unosi się w powietrzu - napisała Anna Lewandowska w wolnym tłumaczeniu.

Fanki Anny Lewandowskiej są zachwycone uroczym zdjęciem ze starszą córką i podkreślają, że świąteczna atmosfera na dobre zagościła już w domu gwiazdy!

Świąteczny klimat już w pełni u Was 😍 Szybki ale za to jaki slodki ❤️ Pięknie dziewczyny 🥰 super dziewczynki, nasze motywatorki🎄🎅

Tylko spójrzcie na to wyjątkowe zdjęcie z Klarą!

Anna Lewandowska coraz częściej chwali się rodzinnymi zdjęciami.

