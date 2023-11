Anna Lewandowska pochwaliła się nową stylizacją - trenerka połączyła dwie polskie marki. Wybrała t-shirt marki Veclaim z czarną grafiką (to marka Jessiki Mercedes) za 199 złotych i dobrała do niej spódniczkę mini BohemiSoul - również za 199 złotych. Naszym zdaniem, całość prezentuje się bosko, a co najważniejsze - taki zestaw sprawdzi się idealnie nawet na świąteczną kolację z bliskimi czy sylwestrową imprezę w luźnym stylu! Co wy na to?

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska w spódniczce w kratkę BohemiSoul! Znamy markę i cenę

Jak wam się podoba stylizacja Anny Lewandowskiej? Nasze serce skradła przede wszystkim spódniczka mini - to projekt BohemiSoul. Ten model kosztuje 199 złotych.

Jak wam się podoba jej spódniczka mini w kratę? Spódniczka jest z tyłu zapinana na ukryty zameczek - to zdecydowany must have tego sezonu! Świetnie komponuje się ze sweterkami, koszulami, koszulkami oraz longsleevami. Pasuje idealnie do kozaków, do botków, a nawet do trampek!

Ania do spódniczki BohemiSoul wybrała koszulkę Veclaim za 199 złotych. Ten model to unisex!