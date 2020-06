Anna Lewandowska w skarpetkach za 660 złotych! To bardzo luksusowy model

Anna Lewandowska doskonale wie co jest modne i stylowe. Jej kreacje za każdym razem wzbudzają zachwyt wśród internautów. Tym razem Ania oczarowała wszystkich swoimi... skarpetkami! Okazuje się, że taki dodatek jest teraz wyjątkowo modny, ale też dosyć drogi. Za jedną parę takich skarpetek zapłacicie ponad... 660 złotych! Sprawdźcie gdzie możecie je dostać.

Skarpetki Ani Lewandowskiej są warte 660 złotych! Gdzie je można kupić?

Skarpetki już dawno przestały być tylko nic nie znaczącym dodatkiem! Chociaż są elementem bielizny osobistej, to jednak często są bardzo widoczne, a jak wiadomo, nasz wizerunek często stanowią drobne szczegóły. Z tego też względu modne skarpetki mogą dodatkowo podkreślić naszą stylizację, zarówno w wersji na co dzień, jak i eleganckiej. Coraz częściej możemy to zaobserwować np.: u panów, którzy do garnituru wybierają ekstrawaganckie wzory skarpetek, bo to właśnie teraz jest modne!

Nic więc dziwnego, że również Ania Lewandowska postanowiła podkreślić swój look właśnie skarpetkami, które z całą pewnością można uznać za naprawdę luksusowe. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją w czarnych szortach, jasnym T-shircie oraz różowych skarpetkach, które świetnie wyróżniają się i jednocześnie podkreślają całą, dość prostą stylizację. Ten prosty dodatek może nadać nam szyku zwłaszcza, jeżeli pochodzi z ze znanego domu mody.

Skarpetki, które ma na sobie Anna Lewandowska pochodzą z luksusowego domu mody Fendi. Model, który wybrała gwiazda kosztuje 150 euro, czyli w przeliczeniu wychodzi 665 złotych! Możecie je znaleźć tutaj.

Jak Wam się podobają? Skusiłybyście się na takie, czy raczej 665 złotych za skarpetki to zbyt dużo? Jedno jest pewne - to prawdziwy hit tego lata. Nawet prosta letnia stylizacja nabierze dodatkowego charakteru, kiedy postawicie na ten luksusowy dodatek!