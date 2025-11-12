Anna Lewandowska zdobyła serca widzów jako prowadząca "Pytanie na śniadanie". Gwiazda śniadaniówki opublikowała post, w którym opowiedziała o chorobie ukochanego dziecka. Ujawniła, że jej dwunastoletni syn nie mówi i nie chodzi, a jej brakuje już sił na codzienne obowiązki. Fani nie potrafili ukryć wzruszenia

Anna Lewandowska szczerze o chorobie dziecka

Anna Lewandowska jest doskonale znana widzom z programu "Pytanie na śniadanie". Dziennikarka dołączyła do grona prowadzących programu w kwietniu 2025 roku. Obecnie współprowadzi śniadaniówkę z Łukaszem Kadziewiczem, wcześniej pracowała tam jako reporterka kącika show-biznesowego "Czerwony dywan".

Na Instagramie prezenterki pojawił się ostatnio post, który poruszył jej fanów. Anna Lewandowska poinformowała internautów, że podjęła decyzję o wyjeździe na obóz Ewy Chodakowskiej. Miała ku temu ważny powód, a mianowicie chorobę syna. Gwiazda "Pytania na śniadanie" otworzyła się na temat codziennych zmagań, jakie niesie za sobą wychowanie niepełnosprawnego dziecka.

Mój Leoś nie chodzi. Ma 12 lat i waży blisko 40kg. Uwielbia, gdy biorę go na ręce i tańczymy. To nasz najcudowniejszy rytuał. Choć nie umie mówić, śmieje się wtedy w głos. A ja… Ja już nie mam siły. Moje wątłe mięśnie odmawiają. Nie mam siły nosić mojego ukochanego Synka napisała.

Anna Lewandowska w poruszającym wyznaniu o dziecku

Anna Lewandowska długo zastanawiała się nad wyjazdem. Rozmyślała, czy uda jej się pogodzić obowiązki prywatne i zawodowe z tak długą nieobecnością w domu. W końcu jednak podjęła decyzję.

Najpierw ogarnął mnie paraliż. Przecież dzieci, dom, praca, obowiązki… Ale czułam, że nie mogę dłużej odkładać tego na później. Przez 10 lat odpowiadałam Ewie: następnym razem. Czekałam na lepszy moment. Aż zrozumiałam, że taki nigdy nie nadejdzie. I dziś, po tych kilku dniach tutaj, wiem jedno: Synku, znów będziemy razem tańczyć. Całe nasze domowe koncerty. Do Twoich ulubionych hitów. Obiecuję czytamy.

Na koniec prezenterka podziękowała Ewie Chodakowskiej za pomoc i okazane serce. Zaznaczyła, jak wiele znaczy dla niej ogromne wsparcie trenerki.

Ewo, dziękuję. Za Twoją bezinteresowną pomoc i wielkie serce. Ty nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, że jesteś zawsze, gdy najbardziej Cię potrzebuję. I sama te momenty potrafisz wyczuć zaznaczyła Lewandowska.

Fani wspierają Annę Lewandowską

Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów Anny Lewandowskiej. Internauci byli widocznie poruszeni wyznaniem prowadzącej "Pytanie na śniadanie".

Aniu trudno o lepszą motywację. Jesteś bohaterką

Popłakałam się

Zatkało mnie, pięknie to napisałaś

Z całych sił Cię przytulam czytamy w komentarzach.

Wpis skomentowała nawet Katarzyna Cichopek, która już zapowiedziała, że wybiera się na następny wyjazd.

Aniu, jesteś wspaniałą Mamą, masz serce ze złota, a mięśnie będziesz mieć ze stali. Jesteś inspiracją. Na następny wyjazd Dziewczyny jadę z Wami zadeklarowała się aktorka.

Zobacz także: