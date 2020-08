Anna Lewandowska w najmodniejszym kombinezonie nadchodzącego sezonu! Internautki się w nim zakochały!

Anna Lewandowska to ikona stylu i klasy! Jej stylizacje zawsze robią ogromne wrażenie na fankach, które często inspirują się stylem pięknej trenerki. Właśnie na Instagramie żony Roberta Lewandowskiego pojawiło się nowe zdjęcie, do którego Ania zapozowała w przepięknym kombinezonie. Fanki od razu się w nim zakochały, a my w ogóle się temu nie dziwimy. To najmodniejszy wzór, który będzie królował w nadchodzących miesiącach! Zobaczcie!

Anna Lewandowska w najmodniejszym kombinezonie nadchodzącego sezonu!

Anna Lewandowska doskonale wie, co jest modne i co będziemy nosić w najbliższym czasie. Gwiazda świetnie potrafi łączyć wszystkie elementy garderoby, a jej fanki bardzo lubią inspirować się jej stylizacjami. Teraz internautki zachwyciły się kombinezonem trenerki, w odcieniu brązu.

- Piękne wdzianko 😊 - Bosko ❤️ śliczny kombinezon ❤️ - Pani Aniu śliczne zdjęcie i ładny kostium - Oooooo ja jaka stylówa 😍😍😍👏👏👏 - Prześlicznie wyglądasz😍💖 - piszą fani.

Instagram

Ten kolor i ten fason będą królować w tym sezonie! Chociaż lato mamy jeszcze w pełni, to już powoli powinnyśmy się rozglądać za jesiennymi stylizacjami. Sklepy i butiki już rozpoczęły sprzedaż jesiennych kreacji i z pewnością szybko zauważycie, że w nadchodzących miesiącach będzie królował kolor brązowy oraz rudy. Do tego tej jesieni stawiamy na luz - zapomnijcie o obcisłych jeansach czy leginsach! Szerokie spodnie i kombinezony - to one będą rządzić. Stylizacja, którą wybrała Ania jest zatem absolutnym hot trendem na jesień 2020!

A Wy, lubicie takie kombinezony? Jeśli chcecie wyglądać modnie i stylowo w najbliższych miesiącach, to koniecznie powinnyście rozważyć zakup takiej stylizacji, jaką wybrała Anna Lewandowska!

Instagram

Ania Lewandowska często zachwyca swoimi kreacjami! Kilka tygodni temu internautki zakochały się w jej weselnej stylizacji, którą trenerka wybrała na wesele znajomych. Granatowa sukienka w kropki okazała się być prawdziwym hitem