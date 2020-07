Anna Lewandowska coraz szczuplejsza! Zobaczcie najnowsze zdjęcie

Anna Lewandowska postanowiła wrócić do ćwiczeń 6. tygodni po porodzie i zorganizowała wyzwanie, które pozwoli trenerce osiągnąć formę życia, a inne kobiety zmotywuje do walki o swoją sylwetkę. Niemal od pierwszych dni po narodzinach Laury gwiazda celowo zaczęła chodzić w sportowych topach, aby pokazać, jak faktycznie wygląda jej powrót do formy po drugiej ciąży.

W sieci publikowała zdjęcia nieidealnego brzuszka, czym zyskała jeszcze większe grono fanek. Teraz Anna Lewandowska pochwaliła się nową fotografią i wygląda na niej na znacznie szczuplejszą! Sami spójrzcie...

Anna Lewandowska coraz szczuplejsza!

Trenerka po narodzinach drugiej córki postanowiła szybko wrócić do aktywności fizycznej czym zmotywowała mnóstwo kobiet do zmiany stylu życia. Gwiazda podjęła też ważny temat samoakceptacji. Udowadnia, że jest taką samą mamą jak każda kobieta i też musi zawalczyć o formę, która nie przyszła tak łatwo, jak po pierwszej ciąży.

Po drugim dziecku już nie jest tak łatwo wrócić do formy, jak po pierwszym dziecku. Po pierwszym po dwóch tygodniach wróciłam, a teraz jest wolniej - wyznała trenerka niedawno w programie "Dzień dobry TVN".

Teraz Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wygląda na nim zdecydowanie szczuplej. Dieta i ćwiczenia doskonale działają i wszystko wskazuje na to, że już niebawem trenerka spełni swoje marzenie o tzw. formie życia. Sami spójrzcie!

Anna Lewandowska odkąd zaczęła ćwiczyć po porodzie, walczy o formę życia.

Trenerka często chwali się zdjęciami z córeczkami. Klara uwielbia ćwiczyć jak mama.

