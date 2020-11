Anna Lewandowska w modnym swetrze za 469 zł. Na Black Friday znajdziesz podobne już od 50 złotych!

Perfekcyjny sweter na mroźne dni? Anna Lewandowska znalazła już swój ideał, i choć jego cena nie jedną z nas może zwalić z nóg, mamy na to radę. Black Friday to doskonała okazja na zbudowanie garderoby na nadchodzący zimowy sezon, a modny sweter w stylu znanej trenerki znajdziemy już od 50 złotych! Jak widać Anna Lewandowska to nie tylko inspiracja dla miłośniczek zdrowego trybu życia, ale również trendów.

Anna Lewandowska w idealnym zimowym swetrze. Wiemy, gdzie upolować podobny na Black Friday!

Kiedy Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w świątecznym klimacie, poza piękną choinką naszą uwagę od razu przykuła stylizacja znanej trenerki, która słynie z zamiłowania do trendów. Gwiazda postawiła na kremowy, wełniany, lekko oversize'owy sweter o grubym splocie, do tego z bufiastymi rękawami. Taki wybór to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Taka góra pasuje naprawdę do wszystkiego - możemy zestawiać ją ze spodniami, spódnicami, a nawet zakładać na długie boho sukienki i stylizować tak, jak tylko nam się podoba - wygodnie, elegancko, rockowo lub casualowo, a przy tym zawsze wyglądać super modnie.

Sweter, który wybrała Anna Lewandowska to projekt polskiej marki BohemiSoul w cenie 469 złotych. Jednak aby czuć się stylowo, pięknie, a przy tym dać się otulić i zapomnieć o niesprzyjających temperaturach wcale nie musimy wydawać fortuny.

Skusisz się na tegoroczne oferty z okazji Black Friday? To idealny czas, żeby wzbogacić swoją szafę o prawdziwe perełki. Uniwersalne ubrania, jak sweter w stylu Anny Lewandowskiej długo nie wyjdą z mody, a ograne odpowiednimi dodatkami sprawdzą się się w każdej sytuacji.