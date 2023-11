Anna Lewandowska zdecydowanie należy do najlepiej ubranych polskich gwiazd. Jej styl inspiruje tysiące kobiet. Kiedy za oknem pojawiły się pierwsze chłody trenerka sięgnęła po jesienne stylizacje. Przy ich tworzeniu wykorzystała najmodniejsze kolory i trendy, a dzięki temu mamy świetny zestaw na co dzień z marynarką w kratę w roli głównej! Co zaskakujące ten model jest dostępny w topowej sieciówce. Zobaczcie, gdzie ją znaleźć!

Anna Lewandowska w marynarce w kratkę

Gwiazda podczas weekendu w Niemczech zdecydowała się na mini sesję w jesiennym klimacie. Do beżowego golfu Nudyess i jasnych, szerokich spodni COS założyła super modną w tym sezonie marynarkę w kratę oraz botki Acne Studios. Anna Lewandowska, którą najczęściej widzimy w ubraniach ze światowych domów mody, tym razem zdecydowała się na sieciówkę. Model strukturalny z usztywnieniem znajdziemy w Mango. Marynarka pochodzi z kolekcji jesień-zima 2019/20 i kosztuje 229 zł. Możemy dokupić do niej również spodnie i dzięki temu stworzymy garnitur, który możemy nosić nie tylko do pracy.

Internautki oceniają jesienną stylizację Anny Lewandowskiej

Gwiazda prezentuje się doskonale. Ten zestaw przyciągnął uwagę fanek trenerki, które komplementują jej jesienny look. Stylizację pozytywnie oceniła też na Instagramie Małgorzata Socha, zostawiając pod zdjęciem kilka emotikonów z sercami. A Internautki piszą:

Aniu ślicznie wyglądasz ❤️❤️ Aniu piękna stylowka???? W każdej stylizacji wyglądasz swietnie Super stylizacja Pani Aniu! ????????Niby klasyka, ale przełamana duchem sportu

Podoba Wam się jesienna stylizacja Anny Lewandowskiej?

Jak widać Anna Lewandowska pokochała marynarki w kratkę!