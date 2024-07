Anna Lewandowska żyje na walizkach. Często bywa w Polsce, mieszka w Niemczech, a teraz wybrała się do Londynu. Co tam robi? Nic! Bawi się :). A jak sama twierdzi tam zamieniła się w "łobuziarę".

Tylko możemy się domyślać jak szaleje Ania Lewandowska w Londynie skoro, aż się tym pochwaliła. Żona Lewandowskiego zazwyczaj wyjeżdża na treningi lub na zaplanowaną sesję zdjęciową. Teraz pojechała się wyszaleć, może spotka się z Sarą Boruc i poszaleją razem :)?

Ale nawet na wyjeździe Ania nie przestaje motywować ludzi. Co napisała do fanów?

Mówi się, że przyciągamy to, o czym myślimy. To prawda! Dlatego nie warto tracić czasu na przewidywanie porażek i tragedii, na czarne scenariusze. Myśl pozytywnie, czerp z życia pełnymi garściami... uśmiechaj się do ludzi! - napisała Ania na swoim Instagramie z Londynu.