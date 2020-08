Trendy jesień 2020. Jeansy Anny Lewandowskiej to hitowy model, który będzie rządził tej jesieni! Jak wyglądają spodnie cropped jeans?

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie kolejną ciekawą stylizacją i tym razem zaprezentowała się w najmodniejszych jeansach na jesień 2020. Ten model idealnie wygląda zarówno do sandałów, klapek, botków i kozaków. Teraz hitowe cropped jeans można nosić do koszulek, a jesienią do marynarek. Ten model spodni jeansowych długo nie wyjdzie z mody! Zobaczcie, jak nosi je Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska w spodniach w wersji cropped jeans

Cropped jeans ze światowych wybiegów szybko trafiły na ulice. Spodnie o długości 7/8 latem eksponują kostki, a jesienią dzięki nim możemy doskonale wyeksponować buty. Nic dziwnego, że pokochały je kobiety!

Anna Lewandowska, która doskonale orientuje się w aktualnych trendach, już od dawna ma spodnie w wersji cropped w swojej szafie. Tym razem zestawiła je z koszulką ze sklepu The Frankie Shop za prawie 300 złotych. Dla porównania podobny model bluzki znajdziecie w Mango za 69 zł. Okazuje się, że hitowe spodnie cropped jeans również znajdziecie w tej sieciówce. W nowej kolekcji Mango właśnie pojawił się model spodni identyczny, jak te które ma na sobie trenerka. Sami zobaczcie!

Dżinsy straight fit crop znajdziemy w Mango. Ten model to hit na jesień 2020 i kosztuje 139 zł. Dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych.

Mat. prasowe

Ten model jeansów znajdziemy też na letnie wyprzedaży 2020 w H&M. Spodnie w ciemnym kolorze kosztują 79 zł.