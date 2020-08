Anna Lewandowska doskonale wie, co aktualnie jest w trendach! Gwiazda idealnie potrafi łączyć wszystkie elementy garderoby, dlatego jej fanki często inspirują się jej stylizacjami. Ostatnio na InstaStory trenerki pojawiło się zdjęcie, gdzie szczególną uwagę zwracają buty żony Roberta Lewandowskiego. Trenerka zdecydowała się na białe trapery, które będą królowały w nadchodzących miesiącach. Taki model będzie idealny dla pań, które mogą pochwalić się długimi nogami! Zobaczcie jak pięknie wygląda w nich sama Ania Lewandowska.

Zobacz także: Klara Lewandowska w koszulce PLNY za 79 zł. Tak Anna Lewandowska wspiera polskie marki!

Anna Lewandowska w hitowych butach na jesień 2020! To idealny model dla posiadaczek długich nóg!

Chociaż lato w pełni, to jednak już powoli powinnyśmy zacząć się rozglądać za jesiennymi stylizacjami. Lada chwila sklepy i butiki zaczną zapełniać się prawdziwymi perełkami, które będą rządzić w nadchodzących miesiącach. Chyba każda z nas chce wyglądać modnie i stylowo! Jednak nasze gwiazdy już teraz wiedzą, co będzie królować jesienią. Do nich z całą pewnością zalicza się Ania Lewandowska!

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy bawią się na weselu. Trenerka wybrała seksowną mini od polskiej projektantki!

Gwiazda na swoim InstaStory zamieściła relację, na której możemy zobaczyć ją w luźnej stylizacji. Jednak szczególną uwagę zwracają buty trenerki. Ania Lewandowska zdecydowała się na białe trapery, które jesienią 2020 z pewnością zobaczycie u wielu pań. To absolutny hit nadchodzącego sezonu. Ale uwaga - nie wszystkie kobiety będą w nich dobrze wyglądały. Białe trapery, szczególnie o takiej długości jaką wybrała Ania, mogą niestety optycznie skrócić twoje nogi. Jeżeli jednak możesz pochwalić się długimi nogami, to możesz nosić je bez obaw. Ba, nawet koniecznie powinnaś się na nie zdecydować!

Instagram

Ania do białych traperów dobrała luźną, szarą bluzę oraz krótką, brązową spódniczkę. Całość stylizacji dopełniła jeszcze małą, brązowa torebka, którą zawiesiła przez ramię. Efekt? Jak zawsze wspaniały! A Wam jak się podobają buty trenerki? Skusicie się na taki model w nadchodzącym sezonie jesiennym? Jedno jest pewne - te trapery będą królować i zobaczycie je na nogach wielu kobiet!

Gwiazda na ten model zdecydowała się już w ubiegłym roku! Już wtedy były bardzo modne, ale teraz jest to prawdziwy hit!