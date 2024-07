Porady dietetyczne i treningowe Anny Lewandowskiej wzbudzają wiele emocji wśród jej fanek. Niektóre z nich oskarżają ją o nieustanne promowanie produktów, a inne z kolei o brak wykształcenia. Jeśli chodzi o to drugie to trenerka udowodniła kilka dni temu, że nie próżnuje i ciągle sie doskonali. Przypomnijmy: Lewandowskiej zarzucają brak wykształcenia. To zamknie usta jej krytykom

Lewandowska cały czas jednak podkreśla, że nie przejmuje się złośliwościami adresowanymi w jej kierunku i robi swoje. Gwiazda nie próżnuje nawet w piątkowe wieczory, co udowodniła na Instagramie. Trenerka wrzuciła na portal społecznościowy zdjęcie z materiałami i notatkami, z których uczy się do egzaminów. Jak sama powiedziała przed nią jeszcze sporo szkoleń i kursów, które dają jej szansę na rozwój, więc musi się solidnie przygotować.

Trzymamy kciuki.

