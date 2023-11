Anna Lewandowska skomentowała zamieszanie wokół swojej stylizacji z Balu TVN. Na początku września, tuż po zakończeniu obozu treningowego, żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się na corocznej imprezie TVN. Ania zaprezentowała wówczas świetną figurę w obcisłym, czarnym kombinezonie. I chociaż trenerka wyglądała świetnie, to niestety pojawiły się również słowa krytyki. Producentka pokazów, Dorota Wróblewska oceniła, że Anna Lewandowska źle dobrała swoją stylizację.

BAL TO NIE POKAZ MODY CZY GALA FITNESS.

Najbardziej odświętną kreacją kobiecą jest suknia balowa. Kreacje balowe powinny być długie, wyraziste i widowiskowe.

Długie suknie nosimy najczęściej na uroczyste kolacje, bankiety, bale charytatywne, prestiżowe uroczystości kulturalne, uroczystości państwowe oraz różnego rodzaju gale.

Tym razem Anna Lewandowska pomyliła wydarzenia i wybrała strój, który ma się nijak do okoliczności.

Świetna sylwetka, ładny uśmiech i to by było na tyle- Dorota Wróblewska napisała na Facebooku.