Podczas gdy niektórzy nadal dochodzą do siebie po Sylwestrze, Anna Lewandowska zaraz po Nowym Roku weszła na wysokie obroty. Choć 31 grudnia imprezowała w Barcelonie z mężem i przyjaciółmi, już we wtorek, 3 stycznia zameldowała się w Warszawie. Gwiazda odwiedziła studio "Dzień dobry TVN", w którym zachęciła wszystkich do podjęcia jej noworocznego wyzwania. Później poprowadziła trening dla fanów.

Taka mała teleportacja, bo jeszcze wczoraj wieczorem byłam w Barcelonie — zdradziła w programie.

Anna Lewandowska w modnej stylizacji w Warszawie

Anna i Robert Lewandowscy spędzili Sylwestra w Barcelonie, bawiąc się m.in. z piosenkarką Natalią Szroeder oraz raperem Quebonafide. Zaraz po Nowym Roku trenerka wylądowała w Warszawie i pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku ogłoszono, że gwiazda będzie współpracowała z popularnym programem śniadaniowym.

Specjalnie przyleciałam, żeby się z wami podzielić informacjami, zainspirować wszystkich, żeby znowu rok potraktować z przytupem [...] Specjalnie nagrałam nowe programy, nowe treningi, nagrywałam je uwaga 12 godz. przed świętami specjalnie dla moich fanów, moich odbiorców — powiedziała w programie.

Podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN" Anna Lewandowska zachęcała widzów, by podjęli jej noworoczne wyzwanie, które polega nie tylko na wysiłku fizycznym, ale także diecie oraz treningu mentalnym. Żona Roberta Lewandowskiego zaznaczyła, że prezentowane przez nią ćwiczenia są dla wszystkich. Przy okazji opowiedziała też o swojej pasji, którą jest taniec. Zdradziła, że zaraziła nią ukochanego.

Robert się świetnie rusza — ujawniła.

Później Anna Lewandowska poprowadziła noworoczny trening dla widzów. Wizyta trenerki w Warszawie wzbudziła oczywiście duże zainteresowanie. Paparazzi sfotografowali gwiazdę po zajęciach. Zanim żona Roberta Lewandowskiego wskoczyła w sportowy strój, zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji.

Anna Lewandowska z okazji wizyty w studiu "Dzień dobry TVN" wybrała dłuższą marynarkę w kroju, który w tym sezonie należy do najmodniejszych, oraz ciemne spodnie w kant. Look dopełniła ciężkimi butami w stylu wojskowym. krótkim czarnym topem oraz torbą Hermesa za około 40 tysięcy złotych. Jak się wam podoba jej noworoczna stylizacja?

