Anna Lewandowska po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów nową sportową pasją. Tym razem nie chodzi jednak o fitness, bieganie czy sztuki walki. Trenerka postanowiła spróbować swoich sił w padlu – dynamicznej grze rakietowej, która zyskuje coraz większą popularność wśród gwiazd i sportowców.

Anna Lewandowska pochwaliła się nowym hobby

Na swoim profilu na Instagramie Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z charakterystyczną rakietą do padla, a pod nim radośnie oznajmiła:

Mój trzeci raz... Zaczyna mi się podobać... Choć nie znam jeszcze zasad gry w padel, to fajna aktywność dla każdego.

Trenerka nie kryje entuzjazmu – mimo że dopiero poznaje podstawy gry, już teraz podkreśla, jak wiele frajdy sprawia jej nowa forma ruchu. Jej podejście pokazuje, że nawet osoby, które zawodowo zajmują się sportem, potrafią odnaleźć radość w próbowaniu czegoś zupełnie nowego.

Czym jest padel?

Padel to połączenie tenisa i squasha, które uchodzi za sport mniej wymagający technicznie, ale niezwykle dynamiczny i angażujący. Gra odbywa się w parach na mniejszym korcie otoczonym szklanymi ścianami, co dodaje rywalizacji dodatkowego tempa i emocji.

Anna Lewandowska od lat promuje zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i otwartość na nowe wyzwania. Jej przygoda z padlem to kolejny dowód na to, że sport może być nie tylko pracą, ale też czystą przyjemnością – bez presji wyników, za to z uśmiechem i radością.

Czy to początek nowej sportowej pasji Ani? Czas pokaże. Na razie wiadomo jedno: padel ma w niej kolejnego wiernego fana.

Instagram@AnnaLewandowska

