Anna Lewandowska przekazała 30 tysięcy na cele charytatywne! Większość gwiazd mocno chwali się tym, że udziela się charytatywnie i pomaga dzieciom, zwierzętom czy innym ludziom. W ten sposób zachęcają też innych do tego, aby wyciągnęli pomocną dłoń do tych najbardziej potrzebujących. Podobnie czyni Anna Lewandowska. Trenerka wraz z mężem co roku bierze udział w "Szlachetnej Paczce", a ostatnio przekazała sporą sumę pieniędzy na dom dla samotnych kobiet i matek z dziećmi w Gdańsku-Wrzeszczu. Informację taką podał tygodnik "Twoje Imperium", który donosi, że nie jest to byle jaka kwota, bo około 30 tysięcy złotych! Podobno gwiazda zarobiła te pieniądze ze sprzedaży biletów na jej wielki trening w Gdańsku i postanowiła je oddać potrzebującym. Dla porównania Agnieszka Radwańska, która zarabia ogromne pieniądze na korcie tenisowym podobno w czasie ostatniej akcji "Szlachetnej Paczki" przeznaczyła blisko 800 złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone dla ubogiej rodziny z Krakowa. Jak myślicie, które gwiazdy pójdą w ślady Anny Lewandowskiej?

