Już za kilka godzin rozpocznie się wielkie święto piłkarskie! W ćwierćfinale EURO 2016 Polacy zmierzą się z Portugalią i będą z nimi walczyć o awans do półfinału. Tuż przed spotkaniem piłkarskie emocje udzielają się nie tylko najwierniejszym fanom piłkarzy, ale chyba przede wszystkim ich rodzinom. Ogromne emocje z pewnością towarzyszą żonie Roberta Lewandowskiego, która na Facebooku podzieliła się swoimi refleksjami dotyczącymi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Co napisała Anna Lewandowska?

O czym ja mam dziś pisać? MECZ Zajmuje dzisiaj niemal wszystkie myśli! Kibicujecie polskiej kadrze? Mam nadzieje, że tak, bo wierzę w zbiorową dobrą energię przesyłaną do graczy.



Przy okazji parę refleksji.

Taki turniej jak EURO to świetna okazja, by zainteresować sportem najmłodszych.

Kibicowanie jest fajne, ale samodzielne uczestnictwo w sporcie to dopiero frajda! Nie wszyscy muszą być piłkarzami, to jasne. A nawet jeśli, to kadra liczy tylko dwudziestu kilku zawodników. Ale prawdziwe sportowe serce można mieć kopiąc nawet w A klasie!

Ruch, zdrowa rywalizacja, wspólna radość – to zdrowie!

Wszyscy nasi kadrowicze znaleźli się na EURO dzięki talentowi, ale popartemu naprawdę ciężką pracą.

Widzimy ich teraz na pięknych stadionach, ale przecież zaczynali na zwykłych boiskach, czasem mocno błotnistych.

Mają PASJĘ i poświęcili jej czas i siły

Zapewne przydaje się też łut szczęścia, np. spotkanie w odpowiednim momencie dobrego szkoleniowca.

Ale podstawą sukcesu jest praca, ogromna, systematyczna praca. Patrząc dziś na tych chłopaków, kibicując im, można uwierzyć, że warto mieć marzenia i nie poddawać się. I dotyczy to oczywiście nie tylko sportu!

Do boju POLSKA!

Wojownicy!!!!!!!- napisała na Facebooku Anna Lewandowska.