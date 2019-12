Anna Lewandowska nie zwalnia tempa! Chociaż niedawno gwiazda przyznała, że wiadomość o drugiej ciąży, była dla niej sporym zaskoczeniem, to jednak zarówno ona, jak i Robert bardzo się cieszą, że niedługo ponownie zostaną rodzicami. Żona najlepszego polskiego piłkarza w dalszym ciągu intensywnie pracuje i wygląda na to, że czuje się świetnie! Ostatnio Ania została przyłapana przez paparazzi w Warszawie - trenerka z rodziną spędzi święta w Polsce. Gwiazda szczerze się uśmiechała, a do tego założyła bardzo modną stylizację! Koniecznie sprawdźcie jak żona Roberta Lewandowskiego prezentuje się w drugiej ciąży!

ZOBACZ WIDEO Mistrzowska riposta! Kinga Rusin skomentowała linię kosmetyków Anny Lewandowskiej 00:53