Anna Lewandowska pokazała, jak uczy Klarę dobrych nawyków:  "Trochę jak mama, trochę jak Elsa"

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie naprawdę wyjątkowe zdjęcia! Do tej pory Anna i Robert Lewandowsy nie pokazywali w sieci zdjęć, na których tak dobrze było widać twarze ich córek. Teraz ternerka zrobiła wyjątek i pokazała, jak wyglądają Klara i Laura! Fani zgodnie ocenili, że starsza córka to cały tata, a młodsza to kopia mamy. Zobaczcie sami! Córeczki Anny i Roberta Lewandowskich są urocze. Anna Lewandowska pokazała zdjęcia córek Anna i Robert Lewandowscy już od ponad 4 lat spełniają się w roli rodziców. Ich starsza córka, Klara, urodziła się w maju 2017 roku, a młodsza Laura pojawiła się na świecie w maju 2020 roku. Dumni rodzice spędzają ze swoimi córeczkami każdą wolną chwilę i chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania z Klarą i Laurą. Anna i Robert Lewandowscy bardzo rzadko jednak pokazują fotografie, na których widać twarze dziewczynek. Teraz Anna Lewandowska zrobiła ogromną niespodziankę swoim fanom i opublikowała zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak wyglądają Klara i Laura! Zobacz także: Poruszające słowa Anny Lewandowskiej! Ma dość swojego stylu życia? "Klarcia spytała, gdzie jest dom" Anna Lewandowska w sobotni wieczór zabrała córki na świąteczne spotkanie z przyjaciółmi. Świąteczny czas 🤍🎄- napisała Anna Lewandowska. Trenerka opublikowała w sieci pamiątkowe zdjęcia z imprezy. Na fotkach doskonale widać twarze jej córeczek! - Klara to cały Tata, ale Laurka to Mama 1:1. 😍😍😍😍😍 - Klarcia to cały Robert 😀 - Klarcia to tatuś, Laurka to mamusia 🤗🤩 - Według tego co widzę piękne dziewczynki ale Klara to czysty Robert a Malutka to twoja kopia 😍 - Prześliczne Klara i Laura ❤️😍- komentują fani. Zobacz także: ...