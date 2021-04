Anna Lewandowska pokazała twarz Laury! Dziewczynka wygląda identycznie jak jej siostrzyczka

Anna Lewandowska lubi dzielić się ze swoimi fanami rodzinnymi zdjęciami. Kiedy jednak na fotografiach pojawiają się jej pociechy, zazwyczaj nie możemy zobaczyć ich twarzy. Ale tym razem gwiazda zrobiła mały wyjątek i pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy chociaż po części twarz małej Laury. Naszym zdaniem dziewczynka jest bardzo podobna do swojej siostrzyczki Klary. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy w bardzo nietypowej sytuacji! Ciężko ich poznać

Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem z Laurą

Już za kilka dni Anna i Robert Lewandowscy będą mieli szczególne powody do świętowania, bo ich córeczki będą obchodzić urodziny! Klara skończy 4 latka, a Laura roczek. Jak ostatnio udało się dowiedzieć "Party", małżeństwo wyprawi dziewczynkom niewielkie przyjęcie w ogrodzie swojej willi w Monachium. Wszystko zostanie zorganizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w związku z pandemią koronawirusa.

Kinderbal będzie wspólny, ale torty dwa: z jednorożcem dla Klary, a dla Laury z Calineczką – zdradziła "Party" znajoma Lewandowskich.

Na pewno przygotowania do wielkiego dnia idą pełną parą i mamy nadzieję, że małżeństwo uchyli rąbka tajemnicy i pokaże, jak wyglądały urodziny ich uroczych pociech. Jednak przedtem, Anna Lewandowska zdecydowała się pokazać fanom swoją młodszą córeczkę! Na zdjęciu widzimy, że Laura to już naprawdę duża dziewczynka. Naszym zdaniem podobieństwo Laury i Klary jest niesamowite - przynajmniej wizualnie, bo podobno jeśli chodzi o charaktery, to dziewczynki są jak ogień i woda!

Zobaczcie zatem urocze zdjęcie, na którym chociaż po części możemy zobaczyć twarz Laury!

Instagram/annalewandowskahpba

Też dostrzegacie niezwykłe podobieństwo dziewczynek?