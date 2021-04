Anna i Robert Lewandowscy w bardzo nietypowej sytuacji! Ciężko ich poznać

Anna Lewandowska pochwaliła się w sieci wspólnym zdjęciem z mężem i zamieściła wpis, który bardzo rozczulił fanów. Jak się okazało, małżeństwo w końcu znalazło czas tylko dla siebie, ale nawet podczas chwil spędzanych tylko we dwoje, nie mogło zapomnieć o swoich pociechach. Z tego też względu zrobili pewną rzecz... Co takiego? Zobaczcie sami!

Anna i Robert Lewandowscy nie odmówili sobie tego nawet podczas chwil tylko we dwoje

Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mają mnóstwo pracy. Oprócz wielu obowiązków zawodowych, są przecież jeszcze rodzicami dwóch pięknych córeczek - Laury i Klary. To wszystko sprawia, że na co dzień para nie ma zbyt wiele czasu tylko dla siebie. Częste rozłąki spowodowane wyjazdami służbowymi również nie pomagają w tym, aby zorganizować romantyczne wyjście tylko we dwoje.

Na szczęście Ani i Robertowi w końcu udało się znaleźć czas i spędzić go tylko we dwoje. Oczywiście dla każdego zapracowanego rodzica takie chwile są bezcenne - w końcu w codziennym natłoku obowiązków zawodowych i rodzicielskich nie ma zbyt wiele czasu na pielęgnowanie relacji. Ale nawet kiedy Ani i Robertowi udało się wyrwać na chwilę, to nie potrafili nie myśleć o Laurze i Klarze. Z tego też względu, przy lampce wina wyciągnęli album ze zdjęciami i oglądali fotografie swoich córeczek!

Dwa dni tylko we dwoje ❤ Dawno nie mieliśmy tyle czasu tylko dla siebie 🙈 Praca, obowiązki, dwójka małych dzieci, pandemia... Po tych dwóch dniach doszliśmy do wniosku, że czas płynie jakby wolniej 😂 a wieczorem przy lampce wina...🍷

... przeglądaliśmy zdjęcia dzieci 🤣 Klasyk, prawda? Też tak macie? 🙈 - napisała Anna Lewandowska pod zdjęciem z mężem.

Fanów rozczuliło wyznanie Ani i przyznają, że doskonale ją rozumieją. Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dla pary.

- Jak słodko wyglądacie!! Widać, że czas spędzony rodzinnie dodaje Wam energii do działania!! 🙌❤️ - Pięknie spędzony czas we dwoje 🥰❤️ należy się Wam ❤️ - Dokładnie ❤️❤️❤️ z jednej strony człowiek marzy, by odpocząć bez dzieci, a jak już jest bez nich to tęsknota się załącza level hard 😍😍😍 - Jakże potrzebny czas tylko we dwoje😍🔥 - Tak, czasami warto spędzić czas tylko we dwoje💕💕💕 - piszą fani.

Uroczemu małżeństwu życzymy jak najwięcej tak pięknych, romantycznych chwil!

Anna i Robert Lewandowscy nawet podczas chwil spędzonych tylko we dwoje, nie potrafili nie myśleć o swoich pociechach i przeglądali ich zdjęcia. Każdy rodzic na pewno doskonale to rozumie!