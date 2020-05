Anna Lewandowska pokazała figurę! Tak wygląda po dwóch tygodniach od porodu!

Anna Lewandowska 6 maja po raz drugi została mamą. Nie jest tajemnicą, że gwiazda bardzo dba o swoją formę i przez całą ciążę nie rezygnowała z aktywności fizycznej. To zdecydowanie przyczyniło się do tego, jak obecnie wygląda gwiazda! Po zaledwie dwóch tygodniach od porodu, trenerka zachwyca swoją figurą. Na najnowszym zdjęciu możemy dokładnie zobaczyć, w jak świetnej formie jest Ania Lewandowska. Niesamowite!

Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie Klary i Laury! Rozczulający widok siostrzyczek

Anna Lewandowska zachwyca swoją figurą po porodzie!

Anna Lewandowska to prawdziwa chodząca inspiracja! Gwiazda do ostatniej chwili przed narodzinami Laury była bardzo aktywna w mediach społecznościowych i również po porodzie dba o swoich fanów, którzy wiernie śledzą jej losy. Przez całą ciążę gwiazda dawała doskonały przykład, że również w ciąży można odpowiednio zadbać o swoją formę. Prezentowała ćwiczenia, które są odpowiednie w każdym trymestrze i zachęcała do trenowania przyszłe mamy.

Nic więc dziwnego, że powrót Ani Lewandowskiej do formy jest niemal natychmiastowy. Możemy to zobaczyć na najnowszych zdjęciach! Szczęśliwa mama dwóch córeczek pokazała fotografie ze spaceru, na który wybrała się razem z malutką Laurą. Gwiazda na tę okazję wybrała elegancki uniform do którego dopasowała stylowe japonki. Na zdjęciach możemy zobaczyć jak szczuplutka jest Ania i jak wspaniale wygląda! Takiej figury po kilkunastu dniach od porodu naprawdę można pozazdrościć.

Trzeba jednak pamiętać, że każda kobieta po urodzeniu dziecka powraca do formy w swoim indywidualnym tempie, a w takim okresie najważniejsze jest przecież zdrowie mamy i dziecka. Ania Lewandowska jest sportowcem od najmłodszych lat, bardzo dba o dietę i aktywność fizyczną co z całą pewnością przyczyniło się do jej wspaniałej figury po zaledwie dwóch tygodniach od porodu. Warto zatem o tym pamiętać.

Zobaczcie więc jak wspaniale wygląda Ania Lewandowska po urodzeniu Laury!

Ania Lewandowska jest prawdziwą inspiracją dla wielu osób! Gwiazda zawsze pamięta o swoich fanach i zachęca ich do dbania o dietę i aktywność fizyczną.

Piękna trenerka nie przestaje zachwycać swoją formą po urodzeniu drugiego dziecka!