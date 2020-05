Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie Klary i Laury! Rozczulający widok siostrzyczek

Anna Lewandowska od przeszło dwóch tygodni jest szczęśliwą mamą dwóch córeczek! 6 maja na świat przyszła Laura Lewandowska. Na siostrzyczkę z niecierpliwością czekała też Klara i wygląda na to, że 3-latka dzielnie pomaga swojej mamie w opiece nad maleństwem.

Dumna mama pochwaliła się właśnie najnowszym zdjęciem swoich pociech. Ten widok z pewnością Was rozczuli. Spójrzcie!

Anna Lewandowska pokazała wspólne zdjęcie Laury i Klary!

Anna Lewandowska nawet na chwilę nie przestała być aktywna w mediach społecznościowych! Do samego końca ciąży gwiazda dbała o swoich fanów i zamieszczała posty. To nie zmieniło się także po urodzeniu Laury! Na szczęście poród gwiazdy obył się bez komplikacji i niemal od razu szczęśliwa mama wróciła do domu i do aktywności na Instagramie. Na te radosne wieści fani czekali z niecierpliwością! Wielbiciele Ani i Roberta doczekali się ich 6 maja. To oznacza, że Klara i Laura będą mogły świętować urodziny równocześnie, bowiem pierwsza córka małżeństwa przyszła na świat 4 maja 2017 roku.

Tym razem trenerka rozczuliła internautów nowym wspólnym zdjęciem swoich pociech, które wstawiła na InstaStory! Na fotografii możemy zobaczyć, jak Klara czule opiekuje się małą Laurą! Widać, że dziewczynka bardzo zaangażowała się w pomoc w opiece nad maleństwem. Kilka dni temu mogliśmy zobaczyć jak Klarcia prowadzi wózeczek z malutką Laurą. Teraz 3-latka dogląda siostrzyczki, która leży w swoim nosidełku.

Jak wiadomo nie wszystkie dzieci z takim entuzjazmem przyjmują wiadomość o rodzeństwie. Jednak Anna Lewandowska zadbała o to, aby relacje Klary i Laury zawsze były bardzo dobre. Mama dziewczynek dodała do swojej biblioteczki takie pozycje książkowe jak "Rodzeństwo bez rywalizacji" i "Zgodne rodzeństwo". Cudownie jest patrzeć jak dzieci mają ze sobą świetny kontakt. W przypadku Klary i Laury jesteśmy pewni, że tak właśnie będzie.

Zobaczcie nowe urocze zdjęcie Klary i Laury! Ania na pewno jest bardzo dumna ze swojej starszej córki, która tak angażuje się w opiekę nad maluszkiem. Zobaczcie tą rozczulającą fotografię!

Wiadomość o narodzinach Laury jako pierwszy przekazał szczęśliwy tata, Robert Lewandowski! W swoich mediach społecznościowych zamieścił urocze zdjęcie, na którym trzyma swoją malutką córeczkę.

Klara bardzo zaangażowała się w opiekę nad Laurą! Klika dni wcześniej mogliśmy zobaczyć jak uroczo zajmuje się Laurą, podczas wspólnego spaceru.