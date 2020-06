Anna Lewandowska pokazała śliczne zdjęcie małej Laury! Tak dziewczynka "kibicuje" mamie podczas stretchingu!

Anna Lewandowska na swoim InstaStory podzieliła się nową uroczą fotografią małej Laury. Dziewczynka kilka dni temu skończyła swój pierwszy miesiąc życia! Szczęśliwa mama udostępniła zdjęcie, na której możemy zobaczyć jak Laura "kibicuje" swojej mamie podczas stretchingu. Uwagę przykuwa również uroczy strój córeczki Ani i Roberta Lewandowskich. Zobaczcie!

Ania Lewandowska pokazała urocze zdjęcie Laury! Tak dziewczynka "kibicuje" swojej mamie!

Ania Lewandowska nawet na chwilę nie zwalnia tempa! Gwiazda po urodzeniu drugiego dziecka powoli wraca już do tego, co lubi najbardziej - treningów i aktywności fizycznej! Przez cały okres ciąży trenerka była również bardzo aktywna na swoim Instagramie i także teraz po urodzeniu Laury nie zaniedbuje swoich fanów! Ania jest naprawdę świetnie zorganizowana i udowadnia to na każdym kroku.

Jak wiadomo w treningach dzielnie uczestniczy już starsza córeczka Ani i Roberta Lewandowskich! Klara naprawdę świetnie sobie radzi i jest prawdziwą motywacją dla fanów trenerki. Ostatnio wszyscy byli pod wrażeniem kondycji 3-latki, bowiem Klara ćwiczy jak zawodowiec! Ciekawe czy za jakiś czas do tego grona dołączy również Laura! Na razie dziewczynka dzielnie "kibicuje" swojej mamusi. Ania pochwaliła się uroczym zdjęciem młodszej córeczki na swoim InstaStory.

- Laurka dzisiaj kibicuje mamie podczas stretchingu - napisała Ania Lewandowska.

Dziewczynka została ubrana w uroczą białą sukieneczkę w wisienki oraz skarpetki z tym samym motywem. Wygląda to przeuroczo! Chyba nie ma wątpliwości, że także Laura za jakiś czas dołączy do mamy i starszej siostry i będzie również dzielnie uczestniczyć w treningach! Tymczasem zobaczcie nowe urocze zdjęcie dziewczynki, którym podzieliła się Ania Lewandowska!

Instagram

Starsza córka Ani i Roberta Lewandowskich, Klara, chociaż ma zaledwie 3 latka, to już zachwyca wszystkich swoją kondycją. Tylko spójrzcie jak pięknie ćwiczy! Mama na pewno jest z niej bardzo dumna!