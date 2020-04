Widzieliście ostatnie zdjęcie Ani Lewandowskiej z ciążowym brzuszkiem? Fanki są pewne: poród to kwestia dni!

Anna Lewandowska jest już w 9. miesiącu ciąży! Swoim ogromnym ciążowym brzuszkiem gwiazda pochwaliła się na Instagramie. Internautki nie mają wątpliwości, że poród nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni. Wygląda na to, że to jedno z ostatnich zdjęć Ani, na którym pozuje jeszcze w ciąży.

Zobaczcie jak wygląda przyszła mama na chwilę przed porodem!

Anna Lewandowska i ostatnie chwile przed porodem

Poród Anny Lewandowskiej zbliża się wielkimi krokami. Chociaż gwiazda jest już w zaawansowanej ciąży, to jednak w dalszym ciągu nie zwalnia tempa i pozostaje aktywna! Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wie, jaki rodzaj aktywności fizycznej jest wskazany dla kobiet w takiej fazie ciąży. A do tego Ania nawet na chwilę przed porodem nie zapomina o swoich fankach.

Ostatnio w mediach społecznościowych Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie z domowej siłowni, na którym możemy zobaczyć jak duży brzuszek ma już przyszła mama. Internautki szybko zauważyły, że brzuch jest już dość nisko, a to oznacza, że poród to kwestia najbliższych dni!

- Ooooooooo, już niedługo, brzuszek niziutko 🥰🥰🥰💗 - ale cudny brzucho!!!❤️😍❤️ - Pięknie wyglądasz 😍 i ten brzuszek 😍 - Już niedługo cooo❤️🙈 trzymamy kciuki kochana - O jaaaaa 😍🤩 juz niedługo ♥️ - piszą internautki.

Wygląda na to, że kolejny potomek Ani i Roberta Lewandowskich już za chwilę pojawi się na świecie! Trzymamy mocno kciuki za Anię i życzymy jej teraz dużo spokoju, siły i zdrowia! Z niecierpliwością czekamy na radosne wieści!

Jak myślicie, czy w rodzinie Lewandowskich pojawi się kolejna dziewczynka, czy jednak to będzie chłopczyk?

Ania Lewandowska do samego końca ciąży jest bardzo aktywna, a co więcej motywuje również swoich fanów do ćwiczeń i zdrowego odżywiania!