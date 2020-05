Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda zaledwie kilka dni po narodzinach drugiego dziecka! Trenerka opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie, a internauci zachwycili się jej wyglądem. Pod najnowszą fotką żony Roberta Lewandowskiego pojawiło się sporo bardzo pozytywnych komentarzy. Sprawdźcie, jak prezentuje się Anna Lewandowska i co o jej wyglądzie piszą fani!

Anna i Robert Lewandowscy dokładnie 6 maja po raz drugi zostali rodzicami. Córeczka pary przyszła na świat o godzinie 9:05, a już kilka godzin później dumny tata pokazał w sieci urocze zdjęcie ze swoją pociechą. Dość szybko okazało się również, że Ania i mała Laura wróciły już do domu, a tam czekała na nie stęskniona Klara- pierwsza córka Lewandowskich. Trenerka chętnie publikowała w sieci zdjęcia swoich dzieci, a teraz pokazała, jak wygląda zaledwie kilka dni po porodzie. Anna Lewandowska podsumowała wyzwanie w którym zachęcała swoich fanów do treningów i obok wyróżnionych osób, które ćwiczyły z jej aplikacją pokazała swoje najnowsze zdjęcie.

(...) Każdego dnia czułam od Was wielką, pozytywną energię! DUMNAAAAA. To słowo, w trakcie wyzwania przewijało się w moim domu najczęściej! Nawet mój MĄŻ 🥰😜zaczął rozpoznawać większość z Was, tak często wspominałam o wyzwaniu🤭 hehhe i nawet mógł mi w wyborze🙈 - napisała na Instagramie.