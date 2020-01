Anna Lewandowska pokazała niezwykłe zdjęcie brzuszka! Pisze też o zagrożeniach w ciąży

Anna i Robert Lewandowscy już niedługo zostaną rodzicami! Przyszła mama często publikuje posty, w których motywuje inne kobiety do działania, a także dzieli się swoimi przemyśleniami na temat ciąży. Tym razem żona polskiego piłkarza postanowiła podzielić się z fanami najnowszym zdjęciem, na którym prezentuje już duży brzuszek, a także wspomniała o zagrożeniach, jakie niesie nieodpowiednia aktywność fizyczna w czasie ciąży!

Anna Lewandowska jest autorytetem dla wielu kobiet, które chętnie korzystają z jej porad dotyczących treningów oraz diety. Teraz wiele przyszłych mam śledzi profile społecznościowe gwiazdy, aby dowiedzieć się czegoś nowego, na temat okresu ciąży i odpowiedniego przygotowania do porodu. Żona Roberta Lewandowskiego bardzo zachęca wszystkie kobiety do aktywności fizycznej w czasie ciąży, jednak podkreśla, że nie należy robić niczego na siłę, a rozpoczęcie ćwiczeń powinno być zawsze skonsultowane z lekarzem. Tym razem Anna Lewandowska opublikowała na swoim blogu wpis, w którym pisze o zagrożeniach, jakie niosą za sobą źle dobrane ćwiczenia oraz zbyt intensywny wysiłek.

Pamiętajcie, że musicie zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego w ciąży, ponieważ krew z jamy brzusznej w tym i macicy przemieszcza się do pracujących mięśni i skóry (ryzyko niedotlenienia płodu). W trakcie ćwiczeń fizycznych może nastąpić zwiększenie ciepłoty ciała (hipertermia). Przypuszczalnie wzrost temperatury ciała powyżej 40 stopni może spowodować uszkodzenie płodu. Zbyt intensywny wysiłek może powodować przedwczesny poród poprzez pobudzenie do skurczów mięśni gładkich macicy. Ciąża to także czas kiedy Wasze ciało przechodzi wiele zmian dlatego ważne jest, aby wybrać ćwiczenia, które je uwzględniają i nie tylko zapobiegają utracie sprawności fizycznej, ale także pozwalają ją zwiększyć - napisała Anna Lewandowska na swoim blogu.