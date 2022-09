Anna Lewandowska pokazała niepokojące zdjęcie córki ze szpitala! "To była ciężka doba"

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories opublikowała niepokojące zdjęcie i wpis, które sugerują, że jej córka trafiła do szpitala! Trenerka pokazała swoją pociechę na szpitalnym łóżku i przyznała, że ostatnia doba była dla niej bardzo ciężka. Co się stało? Anna Lewandowska zwróciła się do internautów. Sprawdźcie, co napisała.

Anna Lewandowska przeżywa trudne chwile. Co się dzieje z córką trenerki?

Anna Lewandowska kilka dni temu przyleciała do Polski. Trenerka podczas pobytu w kraju m.in. kibicowała swojemu mężowi podczas meczu Polska-Holandia, a kilka dni temu okazało się również, że Anna Lewandowska wybrała się na trening taneczny z Rafałem Maserakiem. W miniony weekend z kolei żona Roberta Lewandowskiego zabrała swoje córeczki do swojej mamy i tam spędziły wyjątkowe, rodzinne chwile.

Niestety, teraz Anna Lewandowska opublikowała niepokojące zdjęcie swojej córeczki, która najwyraźniej miała problemy ze zdrowiem.

Jako ambasadorka programu SKS miałam dziś wspierać aktywność fizyczną dzieci na warszawskim Torwarze. Ale niestety los pokrzyżował nasze plany... To była ciężka doba. Na szczęście wracamy już do zdrowia- napisała Anna Lewandowska i zwróciła się do internautów: Zdrowia nam wszystkim życzę!

Instagram @annalewandowskahpba

Anna Lewandowska nie zdradziła swoim fanom, co się stało, ale na zdjęciu opublikowanym w sieci możemy zauważyć, że jedna z jej córek leży na szpitalnym łóżku. Nie wiadomo również, która z dziewczynek - Laura czy Klara- musiała znaleźć się pod opieką lekarzy. Na szczęście, jak przyznała sama Anna Lewandowska jej pociecha wraca już do zdrowia.

Córce Anny i Roberta Lewandowskich życzymy dużo zdrowia, a rodzicom dziewczynki dużo siły w tym trudnym dla nich czasie!

