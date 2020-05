Anna Lewandowska pokazała kolejne zdjęcie z ogromnym brzuszkiem. Odliczanie do porodu nadal trwa!

Anna Lewandowska nadal jest w ciąży! Trenerka w niedzielny poranek opublikowała nagranie na Instastories, na którym tańczy w rytm subtelnej muzyki. Widać, że brzuszek jest już naprawdę ogromny i lada chwila może zacząć się poród. Zresztą sama Anna Lewandowska niedawno napisała, że zaczęła już odliczanie, ale nie wiadomo czy chodzi o dni czy raczej godziny!

Może się okazać, że drugie dziecko Anny i Roberta Lewandowskich przyjdzie na świat w dniu urodzin Klary, czyli 4 maja! To dopiero byłby prezent dla dziewczynki!

Anna Lewandowska znów tańczy z brzuszkiem!

O ciąży trenerki poinformował 6 listopada Robert Lewandowski. Podczas jednego z wywiadów zdradził wtedy, że to już 4. miesiąc, a to oznacza, że termin porodu wypada na przełom kwietnia i maja. Internauci od dawna spekulują na podstawie aktywności gwiazdy na TikToku, że już urodziła. Tymczasem Anna Lewandowska rozwiewa te informacje i opublikowała nagranie, na którym tańczy do nastrojowej muzyki w czarnej sukience. Widać, że jest w doskonałym humorze i świetnie znosi końcówkę ciąży!

Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Anny Lewandowskiej! Widać, że poród to już kwestia czasu. Jeśli drugie dziecko Lewandowskich przyjdzie na świat 4 maja, tak jak ich pierwsza córka Klara, w przyszłości będą urządzali wspólną imprezę urodzinową!

Już wkrótce Klara będzie mogła cieszyć się z rodzeństwa.

