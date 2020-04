Anna Lewandowska pokazała jak wygląda brzuch Roberta po miesiącu kwarantanny. Jesteśmy w szoku!

Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem swojego męża. Robert wystąpił na nim bez koszulki, dzięki czemu łatwo można zauważyć jak wygląda brzuch piłkarza po miesiącu kwarantanny! My byliśmy w szoku. Zobaczcie sami!

Jak wygląda brzuch Roberta Lewandowskiego po miesiącu kwarantanny? Będziecie w szoku

Okres kwarantanny sprzyja lenistwu i... podjadaniu. Kiedy przebywamy w domu praktycznie non stop, automatycznie częściej odwiedzamy kuchnię i lodówkę. To zdecydowanie nie służy naszym sylwetkom! Również wiele gwiazd przyznało, że w ostatnim czasie przybrało na wadze! A jak wygląda to u czynnych sportowców jak np.: u Roberta Lewandowskiego?

Ostatnio żona piłkarza, Ania, pochwaliła się zdjęciem Roberta w mediach społecznościowych. Polski napastnik zaprezentował się na nim bez koszulki, dlatego mogliśmy zaobserwować jak po miesiącu kwarantanny zmieniło się ciało sportowca. Szczerze? Nie możemy wyjść z podziwu! Widać, że Robert nie skusił się na kaloryczne przekąski, a Ania dba o jadłospis swojego męża. Sylwetka piłkarza jest po prostu nienaganna, a nawet można śmiało przyznać, że jest jeszcze bardziej wyrzeźbiona! Widać, że Robert nie próżnuje, tylko regularnie ćwiczy i zdrowo się odżywia.

Fani, a w szczególności wielbicielki Roberta w komentarzach pod zdjęciem zasypały piłkarza lawiną komplementów.

- Jak ta kawa gwarantuje taki kaloryferek to kupuje przy najbliższej okazji 🙈 - Fotka normalnie jak na dzień kobiet 👍👍👍. ❤️ - Widać że jest forma💪💪💪 Szacun👊 - Ania 🙈 takie widoki od rana 🤩 - piszą zachwyceni fani.

My również nie możemy wyjść z podziwu! Sylwetka Roberta jest po prostu idealna! Po cichu zazdrościmy i gratulujemy wytrwałości nawet w okresie kwarantanny!

Robert Lewandowski bardzo dba o swoją sylwetkę i intensywnie trenuje nawet w okresie kwarantanny!