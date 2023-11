Za niecały miesiąc Klara Lewandowska, córeczka Anny i Roberta Lewandowskich skończy 2 lata. Okazuje się, że już w tak młodym wieku dziewczynka doskonale wie, co będzie robić w przyszłości. W końcu słynni rodzice kształtują w Klarze zdrowe nawyki i zamiłowanie do sportu. Zastanawiacie się, w czyje ślady pójdzie Klarcia - mamy trenerki, a może taty piłkarza? My już wiemy! Zobaczcie poniżej!

