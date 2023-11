Anna Lewandowska jako trenerka zachęca nie tylko do aktywności fizycznej, ale promuje też zdrową dietę. Od kiedy została mamą zdaje sobie sprawę, jak duże znaczenie dla rozwoju dziecka ma prawidłowe odżywianie i podaje Klarze zdrowe potrawy.

Reklama

Do tej pory jedynie o tym mówiła, a teraz zdecydowała się pokazać, jak wygląda dieta jej córki i co je Klara Lewandowska! Te potrawy wyglądają naprawdę smacznie...

Dieta Klary Lewandowskiej

Anna Lewandowska promuje zdrowy styl życia nie tylko wśród dorosłych, ale też dzieci. W swoich relacjach na Instastories często pokazuje, jak gotuje zdrowe potrawy dla swojej rodziny, a czasami publikuje zdjęcia Klary jedzącej słodkie przekąski, oczywiście te zdrowe. Tym razem pokazała, jak razem z córką je owoce i warzywa, a jako przekąski pojawiają się słynne już kulki mocy!

Co jeszcze zobaczymy na talerzu Klary Lewandowskiej? Placki z owocami, naleśniki, sałatki i makarony. Pod zdjęciem gwiazda napisała:

Zdrowa i zbilansowana dieta jest szczególnie ważna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Fanki są zachwycone posiłkami, które Anna Lewandowska gotuje dla Klary!

Pod postem o odżywianiu dzieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od obserwatorek trenerki, które są zachwycone dietą 2-latki. Co zaskakujące fanki zgadzają się z Anną Lewandowską i same piszą, że również starają się zdrowo jeść i zwracają uwagę na to, co podają dzieciom!

Wyglada pysznie ???? Dieta nie tylko dla dziecka ???????? Yummy same pyszności ???? Klarcia dlatego tak w oczach rośnie i ma takiego powera ???? bo życiowa moc bierze się z dobrego jedzenia ???? A ja sie pochwale,ze w tamtym roku zostałam pochwalona na forum szkoły córek, że jako jedyna z niewielu mam robie córkom kanapki i przekąski do szkoly. Dalo mi to takiego mega powera do dalszej pracy w tym kierunku

Podobają Wam się potrawy, które je Klara Lewandowska?

Anna Lewandowska już od dłuższego czasu promuje zdrowe posiłki dla dzieci, które wpływają na prawidłowy rozwój maluchów.

Instagram