Anna Lewandowska choć jest w drugiej ciąży, nie rezygnuje z treningów! Na Instagramie gwiazdy pojawiła się nowa fotka prosto z siłowni. Czy widać już ciążowe krągłości? Żona Roberta Lewandowskiego jest już w czwartym miesiącu ciąży.

Temat treningów w ciąży jest Ani bardzo bliski. Trenerka dostaje mnóstwo zapytań, jak przyszłe mamy powinny ćwiczyć w tym wyjątkowym stanie. Gwiazda radzi, żeby przede wszystkim skontaktować się z lekarzem, który stwierdzi, czy nie ma przeciwwskazań do aktywności sportowej:

Trening zrobiony ???? co z treningiem w ciąży? Jak najbardziej TAK! Znacie mnie nie od dziś i wiecie, że specjalizuje się w tym temacie. Dostałam około tysiąca zapytań o trening w ciąży. Zacznijmy od początku! Z całą świadomością pozostałam aktywna, ale trening dobieram do obecnego stanu rzeczy. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że lekarz prowadzący powinien stwierdzić czy nie ma przeciwwskazań do trenowania w ciąży, a aktywność powinna być dopasowana do zachodzących zmian w organizmie przyszłej MAMY, POD DANY TRYMESTR [...] - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.