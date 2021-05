Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z treningu polskiej reprezentacji, jednak to nie piłkarze grający na boisku skradli całą uwagę, ale dwoje małych kibiców. Przed murawą stoi K lara Lewandowska i Liam Szczęsny trzymając się za ręce. Wygląda na to, że dzieci doskonale się razem bawią. Już teraz są jednymi z najpopularniejszych dzieci gwiazd, a w przyszłości to one zapewne będą podbijać show biznes! Anna Lewandowska pokazała wspólne zdjęcie Klary i Liama Szczęsnego! Na tegoroczne zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy Euro 2020, które odbywa się w Opalenicy ostali zaproszeni nie tylko piłkarze, ale również ich rodziny. Anna Lewandowska w mediach społecznościowych publikuje obszerną relację z pobytu i pokazuje, jak spędza czas razem z dziećmi i pozostałymi żonami piłkarzy. Trenerka chodzi na długie spacery, ćwiczy i kibicuje Robertowi Lewandowskiemu. Na jednym z treningów gwiazda pojawiła się razem z Mariną i obie zabrały ze sobą dzieci. Wygląda na to, że Klara i Liam nie tylko kibicują, ale też świetnie się bawią na zgrupowaniu. Jak wiadomo Anna i Robert Lewandowscy przyjaźnią się z Mariną i Wojciechem Szczęsnym. Kilka lat temu wybrali się nawet wspólnie na wakacje . Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Klary Lewandowskiej i Liama Szczęsnego. Dzieci najpopularniejszych polskich piłkarzy doskonale się czują w swoim towarzystwie! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarz Laury. Dziewczynka to cała mama! Anna Lewandowska ma teraz mnóstwo czasu dla swoich córek. Rodzinnie spędzają każdy dzień, a Klara towarzyszy swojej mamie niemal przy każdym treningu. Dziewczynka uwielbia aktywny wypoczynek i mimo młodego wieku wie także, co jest zdrowe, a co nie, stara się również sama pilnować swojej......