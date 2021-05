Anna Lewandowska pochwaliła się nowym talentem Klary! Dziewczynka jednak nie pójdzie w ślady mamy?

Anna Lewandowska już za chwilę po raz drugi zostanie mamą! Chociaż poród to kwestia dni, to jednak trenerka w dalszym ciągu nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Co więcej do ćwiczeń angażuje też swoją córeczkę, która wykonuje je jak zawodowiec! Zobaczcie jak Klara razem z mamą pięknie trenuje! Zobacz także: Ku rozpaczy Ani Lewandowskiej, mała Klara nie chce ich nosić! "Po kim ona to ma?" Klara Lewandowska ćwiczy z mamą jak prawdziwy zawodowiec! Klara Lewandowska aktywność fizyczną ma już we krwi! Nic dziwnego, w końcu miłość do sportu odziedziczyła po swoich wspaniałych rodzicach. Chociaż dziewczynka ma zaledwie kilka lat, to chętnie uczestniczy w ćwiczeniach razem z tatą czy mamą. Co więcej podczas ostatniego obozu Ani Lewandowskiej, Klara dzielnie ćwiczyła ze wszystkimi uczestnikami i widać, że sprawia jej to ogromną frajdę. Ostatnio na Isntastory Ani Lewandowskiej pojawił się filmik, na którym ciężarna trenerka ćwiczy z Klarą. Widzimy na nim, jak mama i córka korzystają z aplikacji stworzonej oczywiście przez Anię Lewandowską. Dziewczynka jest naprawdę bardzo zaangażowana w ćwiczenia i idealnie stara się odwzorować każdy ruch! Nawet sama trenerka podkreśliła, że Klara wykonała wszystko "super"! Trzeba przyznać, że Klara od pierwszych chwil życia aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach razem z mamą i tatą. Ciekawe czy również drugie dziecko Ani i Roberta Lewandowskich, również będzie tak zaangażowane i z ogromną radością będzie przystępowało do ćwiczeń. Przypomnijmy, że poród Ani to kwestia najbliższych dni! Już niedługo dowiemy się, czy Klara będzie miała braciszka czy siostrzyczkę. Tymczasem zobaczcie jak dziewczynka radzi sobie z mamą podczas ćwiczeń. My jesteśmy pełni podziwu i nawet po cichu zazdrościmy tak ogromnego zapału do...