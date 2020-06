Anna Lewandowska pochwaliła się nową umiejętnością Laury! Nie za wcześnie?

Anna Lewandowska na początku maja po raz drugi została mamą. Jej córka Laura skończyła już miesiąc i do tej pory aktywność sportowa trenerki ograniczała się do spacerów i ćwiczeń dna miednicy. Jednak już teraz gwiazda zapowiada swój powrót do ćwiczeń i od lipca startuje z kolejnym wyzwaniem! Poinformowała o tym na Instastories, które nagrywała z leżącą obok niej Laurą. W pewnym momencie Anna Lewandowska szczerze się uśmiechnęła i pochwaliła, że jej córeczka zaczyna się uśmiechać! Co za radość dla młodej mamy!

Anna Lewandowska pochwaliła się nową umiejętnością Laury!

Anna Lewandowska od maja opiekuje się dwójką dzieci i jak sama przyznaje w relacjach - czasem nie jest to łatwe. Jednak już teraz planuje powrót do swoich słynnych wyznań i prosi o wyrozumiałość, bo od lipca będzie prowadziła treningi on line z dwójką maluchów. Mówiąc o powrocie do aktywności sportowej Anna Lewandowska podzieliła się z fankami nową umiejętnością Laury. Okazuje się, że dziewczynka powoli zaczyna się uśmiechać:

Moje dziecko w końcu zaczyna się uśmiechać - powiedziała na w relacji na Instastories Anna Lewandowska.

Nic w tym dziwnego, w końcu niemowlęta najczęściej po 6. tygodniu życia powoli zaczynają świadomie odpowiadać na uśmiech. To z pewnością uroczy widok! Jednak zarówno w przypadku Klary, jak i Laury rodzice nie publikują zdjęć ich twarzy. To świadomy wybór Anny i Roberta Lewandowskich, którego konsekwentnie przestrzegają.

Zobacz także: Lewandowska, Sienkiewicz, Boruc... Te gwiazdy pokazały swoje brzuchy szybko po porodzie!

Instagram

Anna Lewandowska najwięcej czasu poświęca córkom.

Jednak trenerka już zapowiada swój powrót do ćwiczeń. Od lipca nowe wyzwanie.