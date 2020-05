Trzyletnia córka Anny Lewandowskiej jeździ wózkiem, internautkom to się nie spodobało! Gwiazda komentuje!

Anna Lewandowska niedawno pochwaliła się uroczym zdjęciem ze spaceru ze swoimi córkami. Na zdjęciu trenerka prowadzi dwa wózki: w jednym jest Laura, a w drugim Klara. Jedna z Internautek zwróciła uwagę na fakt, że 3-letnia córka Anny Lewandowskiej nadal jeździ w spacerówce. Jak tę sytuację wytłumaczyła sama gwiazda?

Pod rodzinnym zdjęciem Anny Lewandowskiej z córkami pojawiło się mnóstwo komplementów, jednak jedna z Internautek zwróciła uwagę na 3-letnią Klarę w wózku:

Fanki Anny Lewandowskiej od razu stanęły w jej obronie i podały argumenty, świadczące o tym, że nie ma w tym nic złego. Ich zdaniem niektóre dzieci nie dają rady pokonać długiego dystansu, a inne po prostu mają drzemki w ciągu dnia, dlatego spacerówka jest wygodnym rozwiązaniem:

ja znam nawet starsze dzieci jeżdżące w wózku 🙈 moja w sierpniu kończy 3 latka a wózek już dawno schowany 😅🙈 każdy robi jak uważa 😊

a co panią tak szokuje w tym ? 😅 nawet starsze jeżdżą. Większość wózków jest chyba jakoś do 4 roku życia. A podczas długich spacerów to jak najbardziej świetne rozwiązanie:p

A czemu nie? Sama wożę w wózku 5 i 3,5 latka, nie znałam takich ograniczeń wiekowych 😂