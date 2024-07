W sieci burza dotycząca Anny Lewandowskiej i jej płaskiego brzucha miesiąc po porodzie. Kiedy znana trenerka pokazała brzuch i napisała, że warto być aktywnym w trakcie i po ciąży, zawrzało! Jedni gratulują i dziękują żonie Roberta Lewandowskiego za motywację, inni uważają, że nie każdy ma okazję, żeby tak szybko wrócić do formy, a sama gwiazda wpędza inne Polki w kompleksy. Głos w sprawie zabrała m.in. Paulina Młynarska.

Jednym z koronnych argumentów hejterów Anny Lewandowskiej jest to, że trenerka tak szybko wróciła do formy, bo ma mnóstwo czasu dla siebie, zatrudniając sztab opiekunek dla małej Klary. Lewandowska nie ma zamiaru jednak przejmować się takimi komentarzami. Na jej InstaStories pojawił się krótki, ale bardzo dosadny komentarz w tej sprawie. Ania nagrała filmik z mamą, Marią i powiedziała:

Za gwiazdą murem stoi m.in. Maja Bohosiewicz, która pisała:

Nie mogę zrozumieć tego hejtu na Anie Lewandowską, która o zgrozo nie roztyła się w ciąży i kilka tygodni po porodzie pokazała się z płaskim brzuchem na treningu (szok niedowierzanie!). Szereg sensownych argumentów jak to, że Ania ma ma sztab niań (wszyscy to wiemy, ma hajsy, więc na bank oddała dziecko obcym ludziom, bo jak wiadomo żadna z nas matek nie skorzystała z pomocy babci, cioci, siostry czy nawet niani. To wielka zbrodnia dać sobie godzinę w ciągu dnia bez dziecka). Oraz gigant wśród argumentów, wózek małej Klary jest wart tyle co kawalerka na Ursynowie. Oczywiście wszystkie Mariolki od razu klasnęły w ręce bo już wiedzą, że nie utyły od złej diety, braku ruchu, hormonów czy czekolady. Wszystkiemu winny jest brak drogiego wózka - napisała aktorka.