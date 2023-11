Anna Lewandowska podkreśliła także, że zdaje sobie sprawę, jak duże emocje budzi Robert, szczególnie wśród dzieci. Jednocześnie wyznała, że te chwile będzie z radością wspominać w przyszłości.

Zdaje sobie z tego sprawę, jak dzieci reagują na Roberta, jakie jest zainteresowanie mężem. To jest niesamowite. Kiedyś Klarcia zobaczy, dlaczego tata jest taki kochany i to jest wspaniałe. Za kilka lat usiądziemy sobie przy kominku i będziemy wspominać te fajne chwile, bo trzeba czerpać z tego pełnymi garściami. Dzielić się dobrą energią i cieszyć się z tego, co się ma - powiedziała.