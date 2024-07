Tak sentymentalnego wpisu Anna Lewandowska nie dodała od czasu narodzin Klary. Żona Roberta Lewandowskiego nieco ponad miesiąc temu została mamą po raz pierwszy. Trenerka cieszy się urokami macierzyństwa, które bardzo jej służy. Na zdjęciach, które Ania Lewandowska zamieszcza w sieci widzimy, że młoda mam wręcz promienie, a szeroki uśmiech nie znika z jej twarzy. Nic dziwnego, że najnowszy wpis na jej blogu jest niezwykle osobisty i dotyczy tematu wdzięczności. Anna Lewandowska jest bardzo szczęśliwa, więc ma za co dziękować losowi. Postanowiła dać temu wraz w swoim artykule. Co napisała?

Bądź wdzięczny za to co masz i naucz się za to dziękować. Za życie, za rodzinę, za uśmiech, radość..za dzisiejszy dzień. Wszystko przemija, więc cieszmy się teraźniejszością i czerpmy z tego co nam oferuje pełnymi garściami - napisała Anna Lewandowska na swoim blogu.