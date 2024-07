1 z 7

Anna Lewandowska po porodzie wraca do sportu

Anna Lewandowska powoli wraca do aktywności fizycznej po urodzeniu dziecka. Żona Roberta Lewandowskiego urodziła córkę Klarę, 4 maja, czyli już ponad miesiąc temu. Ania i Klara czują się świetnie, a trenerka powoli zaczyna wracać do sportu. Na razie jest to jedynie lekka aktywność, by powoli i stopniowo wróci do treningów na dobre. Anna Lewandowska dostaje mnóstwo zapytań od fanek na temat tego, jak wraca do formy o porodzie. Dlatego trenerka zdecydowała się zamieścić na Facebooku specjalny post, w którym odpowiedziała na nurtujące pytania swoich wielbicielek.

Zobacz: Ćwiczenia na brzuch po ciąży

Anna Lewandowska wraca do ćwiczeń!

Zobacz też: Anna Lewandowska w OBCISŁEJ koszulce już trenuje po porodzie! Pomaga jej Robert! "Wsparcie ze mną!"

Kochani, w odpowiedzi na Wasze liczne i często powtarzające się pytania - napisała Anna Lewandowska.

Gwiazda fitnessu zdradziła m.in. co ćwiczy po urodzeniu dziecka. Ma też kilka rad dla młodych mam. Przeczytajcie na kolejnych stronach!

Polecamy: Lewandowska zaczęła treningi kilka dni po porodzie? Fani krytykują