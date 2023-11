1 z 5

Anna Lewandowska jest wzorem dla wielu Polek. Trenerka nie tylko prezentuje zestawy ćwiczeń dla każdego i na każdą część ciała, ale także radzi, co i jak jeść, żeby zachwycać wyglądem, a do tego motywuje oraz inspiruje kobiety do dbania o siebie i wiarę we własne możliwości. To wiadomo. Ale chyba nikt się nie spodziewał, że Anna Lewandowska zacznie radzić, jak… poprawić jakość życia seksualnego! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

