Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na portalach społecznościowych. Trenerka zamieszcza tam głównie zdjęcia zawodowe, mało jest fotek z życia prywatnego. Ale od czasu do czasu mozna na jej profilu podziwiać jej meża Roberta Lewandowskiego.

W najnowszym wywiadzie dla lula.pl gwiazda wyznała, że celowo nie publikuje za wiele takich materiałów, by ograniczyć publikacje pojawiające się na ich temat. Dlaczego więc w ogóle wrzuca fotki męża? Bo czasem Anna ma ochotę pochwalić się Robertem Lewandowskim:

Te endorfiny, pozytywne emocje sprawiają, że czasem mam ochotę pochwalić się: "Kurczę, ale mam fajnego męża" i dodaje czasem zdjęcie z moim mężem. Chociaż czasem, nie często, mówię: "Tak, kocham tego faceta, to on mi daje to szczęście, tego powera". Jednak trzymamy barierę.