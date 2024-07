Anna Lewandowska idzie jak burza. W przeciągu kilku miesięcy stała się jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce, a jej bloga czyta już regularnie kilkaset tysięcy osób. Rosnąca popularność zaowocowała też dużymi kontraktami - ostatnio Lewandowska została ambasadorką Rexony. Przypomnijmy: Lewandowska idzie jak burza. Została twarzą zagranicznej marki

Błyskawiczna kariera żony Roberta prowokuje też sporo porównań do Ewy Chodakowskiej. Media chętnie zestawiają obie panie, porównując ich umiejętności i osiągnięcia. Co o takich porównaniach sądzi sama Lewandowska? W rozmowie z AfterParty.pl Anna wyznała, że uprawia sport już od 15 lat i nie jest drugą Ewą Chodakowską. Mistrzyni świata w karate skupia się na własnej pracy.

A ja mam pytanie - ile jest dobrych restauracji włoskich w Warszawie? No dużo. Tak samo może być dużo różnych trenerów, różnych fryzjerów czy innych osób. Ja skupiam się na tym, co ja robię. Ze sportem jestem związana od 15 lat, 7 lat w kadrze, więc ja to robię całe życie. Nie jestem drugą Ewą Chodakowską, ja jestem Anią Lewandowską - zapewnia w rozmowie z nami.