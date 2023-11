Anna Lewandowska już niedługo po raz drugi zostanie mamą i podobnie jak podczas pierwszej ciąży, nie zwalnia tempa i ciężko pracuje na swoje dalsze sukcesy. Żona najlepszego polskiego piłkarza jest niezwykle ambitna i zawsze wytrwale dąży do zamierzonych przez siebie celów! Nic więc dziwnego, że zdecydowała się rozwinąć swoją karierę na rynek międzynarodowy!

Żona Roberta Lewandowskiego, to kobieta wielu talentów. Jest świetną sportsmenką, dietetyczką, trenerką, a także bizneswoman. Ania Lewandowska doskonale potrafi łączyć obowiązki związane z macierzyństwem i karierą zawodową, dlatego w dalszym ciągu jest aktywna i stale się rozwija.

Gwiazda jest także twórczynią aplikacji, którą każdy może pobrać na swój telefon. Dzięki niej można korzystać z programów treningowych, ułożonych przez Annę Lewandowską i ćwiczyć w zaciszu domowym. Do tej pory mogli korzystać z niej jedynie polscy użytkownicy, ale już teraz aplikacja jest dostępna także w języku niemieckim, o czym żona Roberta Lewandowskiego poinformowała na swoim Instagramie.

Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. W tym przypadku mówię... DE. Stało się Kochani Dziś już OFICJALNIE! PREMIERA Aplikacji @Diet_Training_by_Ann w języku NIEMIECKIM! To efekt setek próśb, które do mnie docierały i których nie mogłam zostawić ot tak. I wiecie co Wam powiem? NIEMCY to dopiero początek! Trzymajcie kciuki