Anna Lewandowska na nowym zdjęciu z Laurą! Ale ona szybko rośnie...

Anna Lewandowska chętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci. Internauci z radością obserwują jak rosną jej ukochane córeczki. Mała Laura niedługo skończy już 5 miesięcy. Szczęśliwa mama pokazała nowe zdjęcie pociechy, tylko spójrzcie, jaka jest już duża!

Na początku maja Anna i Robert Lewandowscy zostali rodzicami po raz drugi. Dumny tata pochwalił się zdjęciem córeczki jako pierwszy. Trudno uwierzyć, że od tej chwili minęło już prawie pięć miesięcy! Szczęśliwi rodzice dzielą się rodzinnymi zdjęciami w sieci. Niedawno Anna Lewandowska pokazała nagranie, na którym widać, że mała Laura chciałaby już zacząć raczkować!

Internauci uwielbiają patrzeć na relacje rodzinne Lewandowskich. Trenerka umieściła w sieci nowe piękne zdjęcie z młodszą córką, Laurą. Do przepięknego ujęcia dołączyła wpis dotyczący relacji rodzica z dziećmi:

Zdrowie, miłość, szczęście. Każdy, bez wyjątku na to zasługuje. Być może zabrzmi to jak banał, ale tak uważam. Wiecie co głównie pomaga osiągnąć powyższe?

➜ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

Dlatego zachęcam do budowania zdrowych relacji ze swoim dzieckiem (dziećmi) od najmłodszych lat. Okazujmy wsparcie, dużo zrozumienia, miłości. Słuchajmy, podpowiadajmy, rozmawiajmy, bądźmy na 100%. Pokazujmy naszym dzieciom, że są wspaniałe, wartościowe i tak bardzo kochane❤️ Tylko tyle i aż tyle.