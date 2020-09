Ania Lewandowska pokazała "pierwsze kroki" Laury! Spójrzcie na uroczą fryzurkę dziewczynki!

Wygląda na to, że rajskie wakacje rodziny Lewandowskich, właśnie dobiegły końca - Ania, Robert, Klara i Laura ostatnio odpoczywali w ciepłych krajach. Teraz na Instagramie trenerki pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć małą Laurę w roli głównej. Patrząc na wideo, aż ciężko uwierzyć, jak dziewczynka już urosła! Jeszcze trochę i zacznie raczkować. Dodatkowo uwagę zwraca urocza fryzurka Laury. Zobaczcie!

Ania Lewandowska pokazała "pierwsze kroki" Laury

Ania Lewandowska razem z mężem i dziećmi wypoczywała na zasłużonych wakacjach! Para ostatnio miała mnóstwo pracy, ale i wiele powodów do świętowania. Robert Lewandowski razem ze swoją drużyną piłkarską, Bayernem Monachium, odnotował zwycięstwo w Lidze Mistrzów i tym samym spełnił swoje wielkie marzenie. Z kolei jego żona zrealizowała również kilka fantastycznych projektów, zakończyła wyzwanie Fighter Challenge oraz świętowała 32. urodziny. Jak widać, powodów do świętowania było naprawdę mnóstwo.

Teraz jednak nadszedł czas, aby powrócić do domu. Trenerka postanowiła pochwalić się nagraniem, które opatrzyła podpisem "Home, sweet home". Na wideo główną rolę odegrała mała Laura. Wygląda na to, że dziewczynka już chciałaby zacząć raczkować! Jak wiadomo, na to jest jeszcze trochę za wcześnie, ale patrząc na sprytne ruchy dziewczynki, z pewnością już niedługo żaden zakamarek domu nie będzie jej obcy.

- Kto tak chce już powędrować? - mówiła na nagraniu Ania Lewandowska.

Instagram

Zwróćcie również uwagę na uroczą fryzurkę dziewczynki. Jak wiadomo włosy maluszków lubią się wycierać, ale wygląda na to, że na głowie Laury już niedługo zagości piękna, ciemna czuprynka!

Instagram

To już 4. miesiące od przyjścia na świat drugiego dziecka Ani i Roberta Lewandowskich! Dziewczynka już naprawdę bardzo urosła i nim się obejrzymy, pewnie będzie biegać już razem z Klarą. Całej rodzince życzymy wszystkiego dobrego!