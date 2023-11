Dobra passa Anny Lewandowskiej trwa i właśnie wydało się ile zarobiła dotychczas! Tygodnik "Wprost" wreszcie oszacował jej majątek - trenerka znalazła się na 22. miejscu w rankingu najbogatszych Polek! Choć nie udało jej się wyprzedzić weteranki podobnych zestawień - Dominiki Kulczyk (majątek warty około 7 mld złotych), to i tak kwota szokuje. Majątek żony Roberta wynosi... 204 miliony złotych. Łatwo podliczyć więc, że razem z Robertem (353 mln zł) warci są... 557 milionów złotych.

W zeszłym roku Anna Lewandowska udzieliła szczerego wywiadu i choć narażając się zazdrosnym ludziom, odważnie stwierdziła:

Pamiętam, jak zarobiłam pierwsze swoje duże pieniądze i trochę się wstydziłam przyznać. Teraz się tego nie wstydzę. Robert ciągle powtarza, że to nie spadło nam z nieba. My ich nie wygraliśmy, ani nie dostaliśmy, tylko zarobiliśmy. Ciężką pracą, uporem, zaangażowaniem. Mamy pasję do tego, co robimy. Sprawia nam to przyjemność. Ludzie zarabiają pieniądze na całym świecie i są z tego dumni. My też nie musimy się tego wstydzić.