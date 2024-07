Anna Lewandowska na każdym kroku podkreśla, jak ważny jest dla niej sport i zdrowe odżywianie. W tym zakresie wciąż poszerza swoją wiedzę, aby nikt nie mógł jej zarzucić braku wykształcenia czy wiedzy. Fani trenerki oczekują od niej tylko i wyłącznie rzetelnych porad. Przypomnijmy: Lewandowska uczy się do egzaminów. Pokazała swoje notatki

Żona Roberta jak zawsze zachęca również wszystkich do regularnych treningów. Tradycją stało się, że Anna promuje swój projekt "Healthy Team", do którego może dołączyć każdy, kto ceni zdrowej jedzenie, kocha ruch i ma optymistyczne podejście do świata. Żeby zmotywować jak najwięcej osób do udziału w nim, co jakiś czas wrzuca zdjęcia swojej zgrabnej sylwetki. Ostatnie z nich jest jednak nieco kontrowersyjne, bowiem możemy zobaczyć bardzo umięśnione plecy i barki Anny, które wyglądają jakby należały do mężczyzny. Wygląda to niestety mało kobieco. Jednak w zjawiskowych kreacjach, Lewandowska potrafi pięknie to ukryć.

A może jednak przesadziła?

